Tokat'ta eğitime kar engeli - Son Dakika
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Tokat'ta eğitime kar engeli

6 saat önce

Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildi.

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Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildi.

Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, Tokat Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda Tokat genelinde aralıklarla kar yağışının devam edeceği bildirildi.

Kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenildiğinden dolayı öğrencilerin sağlığı ve güvenliği için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 10 Şubat Pazartesi eğitime ara verildiği ifade edildi.

Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:30 Kaynak: AA
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