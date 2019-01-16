Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Eğitime Kar Tatili

Tokat'ta Eğitime Kar Tatili

1 saat önce

Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 17 Ocak perşembe günü ilk ve orta dereceli okullarda bir gün süre ile eğitime ara verildi.

Tokat'ta Eğitime Kar Tatili, System.String[]
Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 17 Ocak perşembe günü ilk ve orta dereceli okullarda bir gün süre ile eğitime ara verildi.

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda eğitime ara verildiği kaydedildi. Açıklamada, "Öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için, 17 Ocak 2019 Perşembe günü (yarın) resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerimiz ile birlikte özel eğitim, özel öğretim okul ve kurumlarımız ve yaygın eğitim kurumlarımızda il geneli eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir"denildi.

Öte yandan Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeni ile 623 köy yolundan 469'u ulaşıma kapandı. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:25 Kaynak: İHA

Tokat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tokat'ta Üretilen Bez Sucuk Katarlılar Tarafından Çok Beğenildi! 30 Ton Sipariş Var Jandarma Yatalak Yaşlı Kadını Ambulansa Kadar Sırtta Taşıdı

Ambulansın Ulaşamadığı Hastayı Kepçeyle Çıkardılar Hükümlü Olduğu Cezaevinin Ankesörlü Telefonundan Dolandırıcılık Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 22:08:28. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Eğitime Kar Tatili
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]