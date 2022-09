TOKAT'TA EKMEK FABRİKASINDA YANGIN

TOKAT'ta Organize Sanayi Bölgesi'nde bir ekmek fabrikasında yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yol açtı.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Tokat Organize Sanayi Bölgesi'nde Aziz Karataş ait ekmek fabrikasında çıktı. Binanın tutuştuğunu fark eden fabrika çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri alevlerin sardığı bineya müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Tokat Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Dursun Sansar ve Tokat Ticaret Borsası Başkanı Lütfi Bora olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Olayda can kaybının yaşanmadığı ifade eden Başkan Vekili Sansar, Yangının çıkış sebebi şu an belli değil. Yapılan incelemenin ardından belli olacak. Can kaybımız yok çok şükür. Hasar tespit çalışması yapılacak dedi.