Tokat'ta el yazması Kuran'ı Kerim ele geçirildi - Son Dakika

Tokat'ta el yazması Kuran'ı Kerim ele geçirildi

Tokat'ta yapılan tarihi eser operasyonunda el yazması Kuran-ı Kerim ile birlikte tarihi eser niteliği taşıyan objeler ele geçirildi.

Tokat'ta yapılan tarihi eser operasyonunda el yazması Kuran-ı Kerim ile birlikte tarihi eser niteliği taşıyan objeler ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre; Turhal ilçesinde ikamet eden bir şüpheli şahsın tarihi eser niteliği taşıyan objeleri satacağı ihbarını alan jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Sıkı takip ve titiz çalışma sonucu pazarlığın yapılacağı adrese baskın yapıldı. 4 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 1 adet el yazması Kuran-ı Kerim, 1 adet insan figürlü heykel, 1 adet işlemeli taş objeyle birlikte işlemeli metal görünümlü obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. - TOKAT

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