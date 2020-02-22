Tokat'ta, Elazığ depreminde görev alan personele teşekkür belgesi - Son Dakika
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Tokat'ta, Elazığ depreminde görev alan personele teşekkür belgesi

6 saat önce

Tokat'tan, Elazığ'da yaşanan depremde görev alan personele teşekkür belgesi verildi.

Tokat'ta, Elazığ depreminde görev alan personele teşekkür belgesi, System.String[]

Tokat'tan, Elazığ'da yaşanan depremde görev alan personele teşekkür belgesi verildi.

Vali Ozan Balcı, Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma, sağlık hizmetleri ve hasar tespit çalışmalarına katılan UMKE, AFAD, 112 Acil, Kızılay Tokat Şubesi, İl Özel İdaresi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerini makamında kabul etti.

Ekipleri yaptıkları özverili çalışmalarından dolayı tebrik eden Balcı, teşekkür belgesi verdi.

Ekiplerin Elazığ'da arama kurtarma faaliyetlerinde bulunup kente döndüklerini anlatan Balcı, "Kendilerini tebrik ediyorum. Tokat'ı layıkıyla temsil ettiler. Nerede bir afet söz konusuysa ekiplerimiz oraya intikal etmede büyük gayretle çalışmalarını sürdürüyor. Depremde yaşamını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Balcı, bu tür afetlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Elazığ, Balcı, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:14 Kaynak: AA
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