Tokat'ta elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Tokat'ta elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

7 saat önce

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde elektrik akımına kapılarak direkten düşen kişi hayatını kaybetti.

Tokat'ta elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde elektrik akımına kapılarak direkten düşen kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre; Yeşilyurt ilçesine bağlı Bahçebaşı köyü ile Yeniköy arasında Kuzguntepe mevkisinde bir GSM firmasına ait mobil istasyon bakım işinde çalışan Emre Bozkurt (31) direğe çıktı. Bu sırada akıma kapılan Bozkurt, dengesini kaybetmesi sonucu direkten düşerek ağır yaralandı. Ambulansla Yeşilyurt Devlet hastanesine kaldırılan şahıs yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı - TOKAT

Yeşilyurt, Yeniköy, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:54 Kaynak: İHA
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