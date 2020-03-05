Tokat'ta elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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Tokat'ta elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
7 saat önce
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde elektrik akımına kapılarak direkten düşen kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:54 Kaynak: İHA
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde elektrik akımına kapılarak direkten düşen kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; Yeşilyurt ilçesine bağlı Bahçebaşı köyü ile Yeniköy arasında Kuzguntepe mevkisinde bir GSM firmasına ait mobil istasyon bakım işinde çalışan Emre Bozkurt (31) direğe çıktı. Bu sırada akıma kapılan Bozkurt, dengesini kaybetmesi sonucu direkten düşerek ağır yaralandı. Ambulansla Yeşilyurt Devlet hastanesine kaldırılan şahıs yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı - TOKAT
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