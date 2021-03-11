Son dakika haber... Tokat'ta, elektrik akımına kapılan müteahhit hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber... Tokat'ta, elektrik akımına kapılan müteahhit hayatını kaybetti
11.03.2021 09:59
Son dakika gündem haberi... Tokat'ta, elektrik akımına kapılan müteahhit hayatını kaybettiTOKAT'ın Erbaa ilçesinde inşaata beton dökülürken kopan elektrik kablosu nedeniyle akıma kapılan müteahhit Selami Şenol (57) hayatını kaybetti.
Tokat'ta, elektrik akımına kapılan müteahhit hayatını kaybetti
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde inşaata beton dökülürken kopan elektrik kablosu nedeniyle akıma kapılan müteahhit Selami Şenol (57) hayatını kaybetti.
Olay, dün ilçe merkezindeki Mevlana Mahallesi Aytaç Caddesi'nde yaşandı. Buradaki bir inşaatın müteahhitliğini yapan Selami Şenol, beton döküldüğü sırada elektrik direğindeki kablonun kopması sonucu akıma kapıldı. Yaralanan Şenol için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Selami Şenol, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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