Son dakika haber... Tokat'ta, elektrik akımına kapılan müteahhit hayatını kaybetti - Son Dakika

Tokat'ta, elektrik akımına kapılan müteahhit hayatını kaybetti

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde inşaata beton dökülürken kopan elektrik kablosu nedeniyle akıma kapılan müteahhit Selami Şenol (57) hayatını kaybetti.

Olay, dün ilçe merkezindeki Mevlana Mahallesi Aytaç Caddesi'nde yaşandı. Buradaki bir inşaatın müteahhitliğini yapan Selami Şenol, beton döküldüğü sırada elektrik direğindeki kablonun kopması sonucu akıma kapıldı. Yaralanan Şenol için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Selami Şenol, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.