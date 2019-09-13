Son Dakika Haberleri: Tokat'ta, emniyet kemeri takma oranı yüzde 90'a çıktı
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Tokat'ta, emniyet kemeri takma oranı yüzde 90'a çıktı

52 dakika önce

Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, trafik seferberliği kapsamında yapılan uygulamalarla emniyet kemeri takma oranının şehirde yüzde 90'a çıktığını söyledi.

Tokat'ta, emniyet kemeri takma oranı yüzde 90'a çıktı, System.String[]

Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, trafik seferberliği kapsamında yapılan uygulamalarla emniyet kemeri takma oranının şehirde yüzde 90'a çıktığını söyledi.


Perakende mahallesi Yunus Emre İlkokulunda düzenlenen huzur toplantısı Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu başkanlığında yapıldı. Ekibiyle toplantıya katılan Müdür Topaloğlu, mahalle sakinlerinin trafik, yaya geçidi, okul çevreleri ve güvenlik ile ilgili sorularını değerlendirdi. Müdür Topaloğlu, konuşmasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan trafik seferberliğine dikkat çekerek, "Tokat'ta emniyet kemeri takma oranı yüzde 90'lara ulaştı. İnsanlar artık alışkanlık haline getirdi. Yaya geçidinde yol vermeye yönelik çalışmalar sürecek. Hız sınırlarında başarıya ulaştık. Neden? Her yerde radar var. Ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarımız düşmeye başladı" dedi.


Vatandaşların talepleri üzerine mahallelerde bazı alanlara kamera sistemi yerleştirileceğini ifade eden Müdür Topaloğlu, dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına dikkat çekerek, "Evlere gelip yardım, para isteyenler izin alınarak mı bağış toplanıyor bakalım. Kimse sizden zorla para isteyemez. Eğer güvenmiyorsanız para vermeyin, polisi arayarak bilgi verin" dedi. - TOKAT

Huzur, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:57 Kaynak: İHA
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