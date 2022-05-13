Tokat'ta Engelliler Haftası kutlandı - Son Dakika

Tokat'ta Engelliler Haftası, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum ve AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir, engelliler ile eski Niksar yolundan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Tokat Valisi Ozan Balcı, buradaki programda yaptığı konuşmada, Van'a atandığını belirterek, "Tokat ve Tokatlıları seviyorum. Burada güzel günlerimiz oldu. Yaklaşık 4 yıldır görev yaptım Tokat'ta. Bundan sonra da Van'daki vatandaşlarımıza hizmet edeceğim. Haftaya Tokat'tan ayrılacağım. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı.

Eroğlu da Engelliler Haftası'nı kutlayarak, "Engelli kardeşlerimiz başımızın tacıdır. Bizim en mutlu anımız, bir engelli kardeşimizin yüzünün güldüğü andır. Tokat, bir engelli dostu şehirdir. Biz de Valiliğimiz, Belediyemiz ve tüm kurumlarımızla engellilerimizi sadece bir gün, bir hafta değil, her gün farkındalığını ortaya koyan bir şehiriz." dedi.

Daha sonra özel eğitim okulları, özel rehabilitasyon merkezleri ve sivil toplum kuruluşlarınca açılan stantlar gezildi. Ardından engelli bireyler müzik ve dans gösterileri sundu.