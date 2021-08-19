Tokat'ta eşiyle kayınpederini bıçakla yaralayan zanlı tahliyesinin ardından itiraz üzerine gözaltına alındı - Son Dakika

Tokat'ta boşanma aşamasındaki eşiyle kayınpederini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanmasının ardından cezaevinden tahliye edilen şüpheli, itiraz üzerine gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, eşini 23 kez bıçaklayan Samet A'nın tahliye edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca karara itiraz edildi.

İtiraz sonrası şüpheli hakkında mahkemece tutuklamaya yönelik yakalama kararı verildi.

Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Mülk köyünde 1 Nisan'da Samet A, tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Özlem A. ile kayınpederi Mehmet Demirel'i bıçakla yaralamıştı.

Gözaltına alınan Samet A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Zanlı, avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.