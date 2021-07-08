Tokat'ta eski çöp depolama alanında oluşturulan lavanta bahçesinde ilk hasat yapıldı - Son Dakika

Tokat'ta eski çöp depolama alanının rehabilite edilmesiyle oluşturulan lavanta bahçesinde ilk hasat gerçekleştirildi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, şehir merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede ve Yeşilırmak kenarında bulunan eski vahşi çöp depolama alanının fermantasyon yangınlarıyla şehir için hem tehlike oluşturduğunu hem de alandan kötü kokular yayıldığını belirtti.

Çöp depolama alanını 2017 yılında rehabilite ederek kokunun ve tehlikeli durumların önüne geçtiklerini vurgulayan Eroğlu, "25 bin metrekarelik bölümde yaklaşık 21 bin kök lavanta yetiştirmeye başladık. Ekiplerimiz zirai ve sulama işlemlerini, çapa ve bakımlarını düzenli olarak yaptı. Bugün ise Tokat'ımızın mor gelinliklerini hasat ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Lavanta çiçeğinin başta kozmetik sektörü olmak üzere tıbbi alanda da çokça kullanıldığına dikkati çeken Eroğlu, "Antimikrobiyal üretimi yine lavantalardan elde ediliyor. Ayrıca ekoturizmde de önemli bir yere sahip olan çiçeklerinden lavanta balı üretiliyor. Bizim öncelikli hedefimiz, çöp alanını rehabilite ederek doğaya kazandırmak ve ekoturizmi canlandırmaktır." açıklamasında bulundu.

Eroğlu, 4 yıllık süreçte 150 kilogram lavanta üretimi hedeflediklerine işaret ederek şunları kaydetti:

"2 yıl önce diktiğimiz lavantalarda küçük çaplı da olsa hasat işlemimizi yaptık. Yaş ve kuru olarak satışı yapılmakta. Tokat, lavanta çiçeğinin yetişmesi açısından uygun iklime sahip nadide illerden biridir. İnşallah daha çok lavanta yetiştirerek hem insanlarımıza görsel güzellik sunacak hem de tüketicilerimizle buluşturacağız. Lavantalarımız Tokat'ın mor bereketi olacaktır."