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Tokat'ta eski damat dehşet saçtı: 3 kadını bıçakla yaraladı - Son Dakika

Tokat'ta eski damat dehşet saçtı: 3 kadını bıçakla yaraladı

05.07.2021 17:39

Tokat'ta eski damat dehşet saçtı: 3 kadını bıçakla yaraladı Tokat'ın Niksar ilçesinde eski damat, boşandığı eşini, kaynanasını ve eşinin teyzesini bıçaklayarak yaraladı.

Tokat'ta eski damat dehşet saçtı: 3 kadını bıçakla yaraladı

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde eski damat, boşandığı eşini, kaynanasını ve eşinin teyzesini bıçaklayarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay; Çepnibey Mahallesi Ulucan Sokakta meydana geldi. İki hafta önce anlaşmalı şekilde eşinden boşanan E.Y, kaynanasının evine çocuklarını görmeye gitti. Bu sırda yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. E.Y., eski eşi E.K., kaynanası C.K. ve eşinin teyzesi A.Ş.'yi çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan kadınlara ilk müdahaleyi 112 ekipleri olay yerinde yaptı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerinden kaçan şüpheli E.Y. ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"Resmen katletmeye gelmiş"

Bıçaklanan kadının amcasının oğlu Mustafa Köksalan yaşanan olaya tepkisini dile getirerek, "15 gün önce kendisi boşandı, damat katliamı diyorum ben buna. Anlaşmalı boşanma yaptı sonra gelip eşini, kayınvalidesini ve kayınvalidesinin kardeşini gelip burada bıçaklamış. Resmen katletmeye gelmiş, kanun bunun cezasını inşallah verir" diye konuştu.

Tokat'ta eski damat dehşet saçtı: 3 kadını bıçakla yaraladı
Tokat'ta eski damat dehşet saçtı: 3 kadını bıçakla yaraladı
Tokat'ta eski damat dehşet saçtı: 3 kadını bıçakla yaraladı
Tokat'ta eski damat dehşet saçtı: 3 kadını bıçakla yaraladı

Niksar, Polis, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta eski damat dehşet saçtı: 3 kadını bıçakla yaraladı - Son Dakika


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