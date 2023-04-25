Eski eşini silahla vurarak öldüren adam, aynı silahı kullanarak intihar etti - Son Dakika
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Eski eşini silahla vurarak öldüren adam, aynı silahı kullanarak intihar etti

25.04.2023 11:18
Eski eşini silahla vurarak öldüren adam, aynı silahı kullanarak intihar etti

Turhal ilçesinde 3 çocuk annesi eski eşini tabancayla vurarak öldüren kişi, aynı silahla kendi hayatına son verdi. Şahsın yakın zaman önce ıslahevinden çıktığı ortaya çıktı.

Osmangazi Mahallesi Bilge Sokak'ta Ahmet Göktaş (40), 5 yıl önce boşandığı eski eşi, 3 çocuk annesi Ebru Güneş (33) ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Göktaş, kavgaya dönüşen olayda yanındaki tabancayla Güneş'i başından vurdu. Güneş olay yerinde hayatını kaybetti. Göktaş, aynı silahla intihar etti.

CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Cumhuriyet Savcısı ve polis ekipleri olay yerinde çalışma yaptı. Cenazeler, Turhal Belediyesine ait cenaze aracıyla Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, Göktaş'ın bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Eski eşini silahla vurarak öldüren adam, aynı silahı kullanarak intihar etti - Son Dakika


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