Eski nişanlısını öldüren kadın adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Eski nişanlısını öldüren kadın adliyeye sevk edildi

03.08.2022 13:49
Eski nişanlısını öldüren kadın adliyeye sevk edildi

Tokat'ta eski nişanlısını öldüren genç kadın adliyeye sevk edildi.

Tokat'ta eski nişanlısını öldüren genç kadın adliyeye sevk edildi.

Tokat'ta eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ı (27) tabanca ile vurarak öldüren ve kız arkadaşı E.D.'yi (26) yaralayan Fatma G. (24) ifade işlemlerinin ardından Tokat Adliyesine sevk edildi. Adliye girişinde basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.

Susma hakkını kullandı

Olayın zanlısı genç kadının polis merkezinde susma hakkını kullandığı ve ifade vermediği kaydedildi. Olayda kullanılan silahı ise cinayet zanlısının bir arkadaşından gizlice temin ettiği bilgisine ulaşıldı. Genç kadın adliyeye çıkartıldığı dakikalarda ise eski nişanlısı tarafından vurularak öldürülen Ahmet Batuhan Yıldız (27) son yolculuğuna uğurlandı. Alipaşa Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Yıldız'ın cenazesi Erenler Mezarlığında toprağa verildi.

Olayın geçmişi

Olay, kent merkezi Çeçenistan Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Fatma G. eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız (27) ile arkadaşı E.D.'ye (26) tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu Yıldız ile arkadaşı E.D. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet Batuhan Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Yaralanan kadın hastanede tedavisi devam ediyor. - TOKAT

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Kaynak: İHA

Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski nişanlısını öldüren kadın adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski nişanlısını öldüren kadın adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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