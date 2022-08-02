Eski nişanlısı ve kız arkadaşını vuran kadın, "Neden vurdun?" sorusuyla kendini kaybetti: Ölmedi deyin, ne olur pişmanım - Son Dakika
Üye Girişi

Eski nişanlısı ve kız arkadaşını vuran kadın, "Neden vurdun?" sorusuyla kendini kaybetti: Ölmedi deyin, ne olur pişmanım

02.08.2022 20:21

Tokat'ta bir kadın, 1 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısını kız arkadaşıyla birlikte görünce ikisini de kurşun yağmuruna tuttu. Eski nişanlısının yaşamını yitirmesinden sonra ekipler tarafından yakalanan kadın, basın mensuplarının "Neden vurdunuz?" sorusunu duyunca adeta kendinden geçerek "Ölmedi deyin, ne olur? Pişmanım" yanıtını verdi.

Tokat'ta 26 yaşındaki Fatma G., 1 yıl önce ayrıldığı nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ın (27) işlettiği tütün ürünleri dükkanın önüne gitti. Fatma G., burada Ahmet Batuhan Yıldız'ı, kız arkadaşı E.D. (25) ile birlikte gördü. Bunun üzerine Fatma G. üzerinde taşıdığı tabanca ile eski nişanlısı ve kız arkadaşına ateş açtı. Hastanesine kaldırılan Ahmet Batuhan Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. E.D. ise kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

ESKİ NİŞANLISI ÖLDÜ, KIZ ARKADAŞI YARALI

Olay sonrası kaçan Fatma G., kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Yaralanan kadın vücudunda kalan kurşunun çıkartılması için ameliyata alındı.

Eski nişanlısını kız arkadaşıyla görüp kurşun yağdıran kadından 'Neden vurdun?' sorusuna yanıt: Ölmedi deyin, ne olur?

"ÖLMEDİ DEYİN, NE OLUR?"

Polis aracından indirilen genç kadın basın mensuplarının "Eski nişanlınızı neden vurdunuz?" şeklindeki sorusuna "Ölmedi deyin, ne olur? Pişmanım" cevabını verdi.

İFADESİ ALINACAK

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Eski nişanlısını kız arkadaşıyla görüp kurşun yağdıran kadından 'Neden vurdun?' sorusuna yanıt: Ölmedi deyin, ne olur?

"KIZIN BABASI RAZI OLMADI"

Oğlu Ahmet Batuhan Yıldız'ın vurulduğu haberini alarak olay yerine gelen Kadiriye Ünver Yıldız, "Geçen sene bu zamanlar nişan yaptık. Düğün gününü alacaktık. Kızın babası razı olmadı. Benim oğlanın ilerisini göremediğini söyledi. Fatma'yı da çok seviyordu. Ayrıldılar. Fatma ile görüşmüyordu. Fatma ve annesi sürekli dükkana geliyordu. Bu işler neden böyle oldu diye. Kendileri istemedi. Fatma, oğluma silahla ateş etmiş. Bir de oğlumun yanında kız arkadaşı varmış. Bir kurşun da ona atmış" diye konuştu.

Eski nişanlısını kız arkadaşıyla görüp kurşun yağdıran kadından 'Neden vurdun?' sorusuna yanıt: Ölmedi deyin, ne olur?
Eski nişanlısını kız arkadaşıyla görüp kurşun yağdıran kadından 'Neden vurdun?' sorusuna yanıt: Ölmedi deyin, ne olur?
Eski nişanlısını kız arkadaşıyla görüp kurşun yağdıran kadından 'Neden vurdun?' sorusuna yanıt: Ölmedi deyin, ne olur?
YORUMLAR
500
Tokat'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü Tokat'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü Tokat'ta 2 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor Tokat'ta 2 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor
Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski nişanlısı ve kız arkadaşını vuran kadın, 'Neden vurdun?' sorusuyla kendini kaybetti: Ölmedi deyin, ne olur pişmanım - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:46 Inter, milli futbolcumuz Merih Demiral'ı renklerine bağlayacak yolu buldu!
23:42 Çin ile ABD'yi karşı karşıya getiren Tayvan'ı bu kadar önemli kılan ne? İşte altında yatan sebeplerden en önemlisi
23:18 Bolu'da, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 28 tekstil işçisinden 26'sı taburcu edildi!
23:01 Annesinin kına yakarak askere uğurladığı Piyade Er Yusuf Sofioğlu bugün şehit olmuştu! İşte yürek yakan o anlar
23:04 Ekrem İmamoğlu yemek yemeye araç konvoyuyla gitti! Kapı açma ayrıntısı dikkatlerden kaçmadı
22:53 Brezilya'da bir baba, aracın çarptığı motosikletten 1 yaşındaki oğlunu kıl payıyla kurtardı
22:51 Galatasaray'ın yeni transferi gelir gelmez sakatlık yaşadı! Leo Dubois, 3 hafta yeşil sahalara çıkamayacak
19:37 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'ya yandaş çıkıyorsun" diyen Erzurumlu vatandaşa: Kim PKK'ya destek çıkıyorsa Allah belasını versin
22:36 Erdoğan'ın müjdesini verdiği sosyal konut projesinde ayrıntılar netleşiyor: Taksitler 2-3 bin TL'den başlayacak
22:35 Fenerbahçe, 35 yaşındaki eldiven Salvatore Sirigu'nun transferi için adım atıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 00:34:16. #1.13#
SON DAKİKA: Eski nişanlısı ve kız arkadaşını vuran kadın, "Neden vurdun?" sorusuyla kendini kaybetti: Ölmedi deyin, ne olur pişmanım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement