Eski nişanlısı ve kız arkadaşını vuran kadın, "Neden vurdun?" sorusuyla kendini kaybetti: Ölmedi deyin, ne olur pişmanım

Tokat'ta 26 yaşındaki Fatma G., 1 yıl önce ayrıldığı nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ın (27) işlettiği tütün ürünleri dükkanın önüne gitti. Fatma G., burada Ahmet Batuhan Yıldız'ı, kız arkadaşı E.D. (25) ile birlikte gördü. Bunun üzerine Fatma G. üzerinde taşıdığı tabanca ile eski nişanlısı ve kız arkadaşına ateş açtı. Hastanesine kaldırılan Ahmet Batuhan Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. E.D. ise kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

ESKİ NİŞANLISI ÖLDÜ, KIZ ARKADAŞI YARALI

Olay sonrası kaçan Fatma G., kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Yaralanan kadın vücudunda kalan kurşunun çıkartılması için ameliyata alındı.

"ÖLMEDİ DEYİN, NE OLUR?"

Polis aracından indirilen genç kadın basın mensuplarının "Eski nişanlınızı neden vurdunuz?" şeklindeki sorusuna "Ölmedi deyin, ne olur? Pişmanım" cevabını verdi.

İFADESİ ALINACAK

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"KIZIN BABASI RAZI OLMADI"

Oğlu Ahmet Batuhan Yıldız'ın vurulduğu haberini alarak olay yerine gelen Kadiriye Ünver Yıldız, "Geçen sene bu zamanlar nişan yaptık. Düğün gününü alacaktık. Kızın babası razı olmadı. Benim oğlanın ilerisini göremediğini söyledi. Fatma'yı da çok seviyordu. Ayrıldılar. Fatma ile görüşmüyordu. Fatma ve annesi sürekli dükkana geliyordu. Bu işler neden böyle oldu diye. Kendileri istemedi. Fatma, oğluma silahla ateş etmiş. Bir de oğlumun yanında kız arkadaşı varmış. Bir kurşun da ona atmış" diye konuştu.