Eski nişanlısını öldüren kadın "Pişmanım" dedi - Son Dakika
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Eski nişanlısını öldüren kadın "Pişmanım" dedi

03.08.2022 01:15
Eski nişanlısını öldüren kadın "Pişmanım" dedi

Tokat'ta eski nişanlısını öldüren genç kadın basın mensuplarının sorularına "Pişmanım" cevabını verdi.

Tokat'ta eski nişanlısını öldüren genç kadın basın mensuplarının sorularına "Pişmanım" cevabını verdi.

Tokat'ta eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ı (27) tabanca ile vurarak öldüren ve kız arkadaşı E.D.'yi (26) yaralayan F.G. (24) sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Polis aracından indirilen genç kadın basın mensuplarının "Eski nişanlınızı neden vurdunuz?" şeklindeki sorusuna 'pişmanım' cevabını verdi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayın geçmişi

Olay, kent merkezi Çeçenistan Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, F.G. eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız (27) ile arkadaşı E.D.'ye (26) tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu Yıldız ile arkadaşı E.D. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet Batuhan Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Yaralanan kadın vücudunda kalan kurşunun çıkartılması için ameliyata alındı. - TOKAT

YORUMLAR
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Eski nişanlısı ve kız arkadaşını vuran kadın, 'Neden vurdun?' sorusuyla kendini kaybetti: Ölmedi deyin, ne olur pişmanım Eski nişanlısı ve kız arkadaşını vuran kadın, 'Neden vurdun?' sorusuyla kendini kaybetti: Ölmedi deyin, ne olur pişmanım Tokat'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü Tokat'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski nişanlısını öldüren kadın 'Pişmanım' dedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski nişanlısını öldüren kadın "Pişmanım" dedi - Son Dakika
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