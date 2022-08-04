Tokat'ta eski nişanlısını öldüren kadının kullandığı tabancanın sahibi polis memuru açığa alındı - Son Dakika
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Tokat'ta eski nişanlısını öldüren kadının kullandığı tabancanın sahibi polis memuru açığa alındı

04.08.2022 14:33
Tokat'ta eski nişanlısını öldüren kadının kullandığı tabancanın sahibi polis memuru açığa alındı

Tokat'ta eski nişanlısını öldüren, kız arkadaşını da yaralayan kadının olayda kullandığı silahın sahibi polis memuru açığa alındı.

Tokat'ta eski nişanlısını öldüren, kız arkadaşını da yaralayan kadının olayda kullandığı silahın sahibi polis memuru açığa alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilırmak Mahallesi Çeçenistan Caddesi'nde önceki gün eski nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız (27) ve Yıldız'ın kız arkadaşı E.D'ye ateş eden Fatma Güngör'ün kullandığı tabancanın, bir polis memuruna ait olduğu belirlendi.

Güngör'ün olaydan önce, bir kız arkadaşının evinde kaldığı, eve gelen İ.Ö'nün beylik tabancasını, gizlice alarak cinayeti işlediği belirtildi.

Hakkında soruşturma açılan, Tokat Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru İ.Ö, açığa alındı.

Bu arada, olayda yaralanan E.D'nin sevk edildiği Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Yeşilırmak Mahallesi Çeçenistan Caddesi'nde 2 Ağustos'ta, Fatma Güngör, eski nişanlısı olduğu öğrenilen Ahmet Batuhan Yıldız (27) ve yanındaki kız arkadaşı E.D'ye, Yıldız'ın iş yerinin önünde tabancayla ateş etmiş, yaralanan Yıldız, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne, E.D. ise Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Durumu ağır olan Yıldız, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olaydan kısa süre sonra polis tarafından yakalanan Fatma Güngör, tutuklanmıştı.

YORUMLAR
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1 yıl önce ayrıldığı nişanlısını öldüren Fatma'nın kullandığı tabanca polis arkadaşına ait çıktı! 1 yıl önce ayrıldığı nişanlısını öldüren Fatma'nın kullandığı tabanca polis arkadaşına ait çıktı! Eski nişanlısını öldüren, kız arkadaşını yaralayan kadın adliyeye sevk edildi Eski nişanlısını öldüren, kız arkadaşını yaralayan kadın adliyeye sevk edildi
Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Çeçenistan, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta eski nişanlısını öldüren kadının kullandığı tabancanın sahibi polis memuru açığa alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta eski nişanlısını öldüren kadının kullandığı tabancanın sahibi polis memuru açığa alındı - Son Dakika
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