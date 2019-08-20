Son Dakika Haberleri: Tokat'ta eski öğretmen FETÖ'den tutuklandı
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Tokat'ta eski öğretmen FETÖ'den tutuklandı

1 saat önce

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski öğretmen tutuklandı.

Tokat'ta eski öğretmen FETÖ'den tutuklandı, System.String[]
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski öğretmen tutuklandı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, KHK ile meslekten ihraç edilen B.K'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen B.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:10 Kaynak: AA
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