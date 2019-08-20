Tokat'ta eski öğretmen FETÖ'den tutuklandı
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Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski öğretmen tutuklandı.
Tokat Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:10 Kaynak: AA
'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski öğretmen tutuklandı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, KHK ile meslekten ihraç edilen B.K'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen B.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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