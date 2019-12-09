Tokat'ta esrar operasyonu, 2 gözaltı

Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkez bağlı Çamdere köyünde yapılan esrar operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler merkeze bağlı Çamdere Köyü'nde uyuşturucu madde olduğuna dair istihbarat aldı. Alınan istihbarat sonrasında harekete geçen ekipler, köyde ikamet eden 2 şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyon doğrultusunda yapılan aramada içime hazır halde 12 gr kubar esrar, bir miktar esrar tohumu ve 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konduğu bilgisine ulaşılırken, şüphelilerle ilgili adli işlemlerin devam ettiği bilgisine ulaşıldı. - TOKAT