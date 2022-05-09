Tokat'ta etil alkolle ile sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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Tokat'ta etil alkolle ile sahte içki ele geçirildi

09.05.2022 09:54
Tokat'ta etil alkolle ile sahte içki ele geçirildi

Tokat'ta düzenlenen operasyonunda 10 litre etil alkolü yanı sıra 44 litre sahte içki ele geçirildi.

Tokat'ta düzenlenen operasyonunda 10 litre etil alkolü yanı sıra 44 litre sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat'ın Niksar İlçesinde Jandarma ekipleri şüpheli bir şahsın sahte içki üretimi ve satışı yaptığı duyumu alarak operasyon düzenlendi. Şüpheli şahsın ikametinde ve eşinin işyerinde yapılan aramada 10 litre etil alkol, 26 litre kaçak rakı, 18 litre kaçak viski, 6 adet kaçak içki yapımında kullanılan kit, 135 karton sigara yapımında kullanılan makaron ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlatıldı. - TOKAT

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Jandarma, Niksar, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta etil alkolle ile sahte içki ele geçirildi - Son Dakika


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