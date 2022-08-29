TOKAT'TA KUVVETLİ RÜZGAR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

TOKAT'ta etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

TOKAT'ta etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle yol kenarlarında bulunan tabelalar ve festival alanına kurulan stand ve led ekranlar zarar gördü. Kent genelinde 23: 00 saatlerinde başlayan ve 15 dakika süren kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar yol kenarında bulunan tabelaları, Hıdırlık Sosyal Tesisleri önünde kurulan festival alanında ki stand ve led ekranlara zarar verdi. Ayrıca Yeşliırmak içerisinde bulunan seyir gondolları ise rüzgar etkisi ile bağlı oldukları limandan ayrıldı. Rüzgarın etkisini kaybetmesi ile gondolları görevli personel toplayarak limana bağladı.



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