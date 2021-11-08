Etkili olan sis nedeniyle sürücüler zorlanıyor - Son Dakika

Tokat'ta sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Tokat- Turhal kara yolunda etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü yollarda sürücüler, farlarını açarak düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı.
Sis dolayısıyla ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, görevlilerce dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Trafik ekipleri, özelikle yakın takip, hatalı sollama, aşırı hız konusunda uyardıkları sürücülerden trafik işaretlerine uymalarını istedi.
Kaynak: AA
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