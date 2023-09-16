Eski kiracı, tartıştığı ev sahibini öldürdü

Tokat'ın Niksar ilçesinde ev sahibi ile eski kiracı arasında çıkan tartışma sonucu bıçaklanan ev sahibi hayatını kaybetti.
Melikgazi Mahallesi, Dörtyol mevkiinde meydana gelen olayda, emekli öğretmen Sabit Ülker (68) evinin tadilatı ile uğraşırken, yanına gelen eski kiracısı M.A.Ş (40) ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine eski kiracı M.A.Ş yanında bulunan bıçakla Ülker'i çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Ülker'i Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ülker ardından Tokat GOP Üniversite Hastanesi'ne sevk edilirken ambulansta hayatını kaybetti.
Sabit Ülker'i bıçaklayarak olay yerinden kaçan eski kiracı M.A.Ş ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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