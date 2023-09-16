Eski kiracı, tartıştığı ev sahibini öldürdü - Son Dakika

Eski kiracı, tartıştığı ev sahibini öldürdü

Eski kiracı, tartıştığı ev sahibini öldürdü
Son Güncelleme: 16.09.2023 15:37

Tokat'ın Niksar ilçesinde, ev sahibi ile eski kiracı arasında çıkan tartışma sonucu ev sahibi bıçaklanarak hayatını kaybetti. Kaçan eski kiracı, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde ev sahibi ile eski kiracı arasında çıkan tartışma sonucu bıçaklanan ev sahibi hayatını kaybetti.

ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Melikgazi Mahallesi, Dörtyol mevkiinde meydana gelen olayda, emekli öğretmen Sabit Ülker (68) evinin tadilatı ile uğraşırken, yanına gelen eski kiracısı M.A.Ş (40) ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine eski kiracı M.A.Ş yanında bulunan bıçakla Ülker'i çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Eski kiracı, ev sahibini defalarca bıçaklayarak öldürdü

AMBULANSTA HAYATINI KAYBETİ

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Ülker'i Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ülker ardından Tokat GOP Üniversite Hastanesi'ne sevk edilirken ambulansta hayatını kaybetti.

Eski kiracı, ev sahibini defalarca bıçaklayarak öldürdü

ESKİ KİRACI YAKALANDI

Sabit Ülker'i bıçaklayarak olay yerinden kaçan eski kiracı M.A.Ş ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Niksar, kiracı, Tokat, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski kiracı, tartıştığı ev sahibini öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski kiracı, tartıştığı ev sahibini öldürdü - Son Dakika
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