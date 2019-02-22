Tokat'ta Ev Yangını
59 dakika önce
Tokat'ın Almus ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Tokat
'ın Almus
ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Akarçay
beldesinde Murat Erdoğan'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın, vatandaşların ihbarı üzerine gelen Almus Belediyesi İtfaiye
ve AFAD
ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürülebildi.
Yangında evde büyük çaplı hasar oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:57 Kaynak: AA
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