Son Dakika Haberleri: Tokat'ta ev yangını
Son Dakika Güncel Tokat'ta ev yangını

Tokat'ta ev yangını

25 dakika önce

Tokat'ta çıkan yangın sonucu 5 evde hasar oluştu.

Tokat'ta çıkan yangın sonucu 5 evde hasar oluştu.

Merkeze bağlı Beşören köyünde, Ali Sansar'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki 4 eve daha sıçradı.

Yangına, Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile vatandaşlar müdahale etti.

Yangında, Mustafa, Ali ve Salim Sansar'a ait 5 ev ile evlerin altındaki ahırlar kullanılamaz hale geldi.

Bir evin altında bulunan ahırda ise 5 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Tokat'ta ev yangını

Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 08:02 Kaynak: AA
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