Alınan bilgiye göre, Minareyi Sağır Mahallesi İslim Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tokat'ta evde çıkan yangında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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