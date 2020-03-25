Tokat'ta 'Evde kal, kitap oku' çağrısı karşılık buldu - Son Dakika
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Tokat'ta 'Evde kal, kitap oku' çağrısı karşılık buldu

6 saat önce

Tokat'ta 'Evde kal, kitap oku' çağrısı karşılık bulduTOKAT'ta Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun sosyal medya üzerinden başlattığı 'Tokat evde kalıyor, kitap okuyor" çağrısı karşılık buldu.

Tokat'ta 'Evde kal, kitap oku' çağrısı karşılık buldu

TOKAT'ta Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun sosyal medya üzerinden başlattığı 'Tokat evde kalıyor, kitap okuyor" çağrısı karşılık buldu. Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkması yasaklandı. Günlerini evlerinde geçirenler için Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, sosyal medya üzerinden "Tokat evde kalıyor, kitap okuyor" etiketiyle çağrıda bulundu. Başkan Eroğlu sosyal medya hesabından "İçinde bulunduğumuz zor süreci evimizde daha verimli hale getirmek amacıyla sosyal mesafeyi koruyarak sosyal medyada buluşuyoruz. Bu kapsamda evde hep birlikte kitap okuyoruz. Sosyal medya hesaplarınızdan kitap okuma fotoğraflarınızı #tokatevdekalıyorkitapokuyor etiketi ile paylaşarak kampanyamıza destek olur musunuz?" paylaşımı yaptı. Başkan Eroğlu'nun paylaşımına kent halkı destek verdi.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun çağrısına evinde ailesi ile birlikte kitap okuyan Feyyaz Yılmaz (30), "Başkanımızın başlatmış olduğu kampanyaya bizde evimizden kitap okuyarak katkıda bulunuyoruz. Oğlumuza da örnek oluyor. Evimizden çıkmıyoruz. Akşamları, misafirliğe gitmiyoruz. Şu anda Türkiye'de koronavirüs var. Evimizde oturuyoruz. Kitap okuyoruz, herkese de tavsiye ediyoruz" dedi.

"DIŞARIYA ÇIKMASIN, KİTAP OKUSUNLAR"

Başkan Eroğlu'nun başlattığı akıma destek veren Şeyma (26) ve Çınar Aluçoğlu (31) çifti ise evde kalmaktan memnun olduklarını ifade ederek sevdikleri için dışarıya çıkmadıklarını söyledi. Çınar Aluçoğlu "Evde kalıyoruz, kitap okuyoruz. Çocuğumuza daha çok zaman ayırmaya başladık. Dedeler, nineler herkes evde kalsın. Dışarıya çıkmasınlar. Onlar da kitap okusun. Kampanya çok güzel, bunu devam ettirelim. Serbest meslekle uğraşıyordum. Şu an evdeyiz. Sabah, akşam artık evdeyiz" diye konuştu. Şeyma Aluçoğlu ise, "Sayın Başkanımızın başlatmış olduğu kampanyaya biz de destek oluyoruz. Evimizde kalıyoruz, kitap okuyoruz. Sizlerden ricamız evinizde kalmanız ve kitap okumanız" diye konuştu. Çocuklar ise aileleri ile birlikte kitap okumanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Tokat'ta 'Evde kal, kitap oku' çağrısı karşılık buldu

Eyüp Eroğlu, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:03 Kaynak: DHA

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