Tokat'ta evde sağlık hizmeti ekipleri için 5 yeni araç

Tokat İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı evde sağlık hizmeti birimleri için 5 yeni araç tahsis edildi.

Tokat İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı evde sağlık hizmeti birimleri için 5 yeni araç tahsis edildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Vali Ozan Balcı'nın da katıldığı tören ile İl Özel İdare tarafından temin edilen 5 araç, ilçe hastanelerinde kullanılmak üzere sağlık çalışanlarına teslim edildi.

Törende konuşan Vali Balcı, devletin sosyal politikalar anlamında vatandaşlara çok güzel hizmetler sunduğuna dikkati çekerek, "Bunların en önemlilerinden biri de evde sağlık hizmetleri. Evde sağlık hizmeti bakıma muhtaç, kendi imkanlarıyla hastaneye gelemeyen veya hastaneye gelmekte güçlük çeken vatandaşlarımız sağlık bakanlığımızın belirlediği bir numara var, orayı arıyor. Bizim de burada bir koordinasyon merkezimiz var. Oraya gittikten sonra arkadaşlarımız evde bakım hizmeti sunuyor. Bu çok önemli ve anlamlı bir hizmet. Devletin vatandaşın ayağına gitmesi, vatandaşın yanında olduğunu hissettirmesi, destek vermesi çok kıymetli güzel bir hizmet. Tokat'ta da İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde doktorlarımız, hemşirelerimiz, şoförlerimiz, sağlık ekiplerimiz bu anlamlı hizmeti yerine getiriyor." diye konuştu.

Balcı, şöyle devam etti:

"Yaklaşık bin 815 aktif hastaya hizmet veriliyor. Bu hizmet 2010 yılında başladığından beri de yaklaşık 11 bin kişiye dokunuldu. Bu sadece evde sağlık hizmeti. Bunun dışında bir de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğümüzün yürüttüğü evde bakım hizmeti var. Orada da 6 bine yakın insanımıza hizmet veriliyor. Onun dışında yine kurumların Sosyal Destek Hızır kapsamında yürüttüğümüz evde temizlik hizmetleri veriliyor. Kısacası devleti bir baba olarak gören, devleti yanında hissetmek isteyen, bakıma muhtaç, çaresiz kimsesiz insanlarımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz."

Sağlık çalışanlarına da fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür eden Balcı, "Biz de bunlara destek veriyoruz. Bugün de İl Özel İdaresinden alınan kararla 5 tane evde sağlık hizmeti aracı kiraladık. Hizmeti daha çok ve kaliteli bir şekilde verebilmek için bu çalışmayı yaptık. Buradaki amacımız sadece araçları tanıtmak değil, bu hizmeti tanıtmak. Bugünkü etkinlikte ve evde sağlık hizmetlerinde emeği geçen tüm fedakar sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca bu araçların temin edilmesinde katkısı olan İl Özel İdaresine de teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Balcı'nın konuşmasının ardından 5 aracın anahtarı evde sağlık hizmetleri birimi şoförlerine teslim edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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