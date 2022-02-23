Tokat'ta evin bahçesine devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Tokat'ta evin bahçesine devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Turan Hız'ın (62) kullandığı 60 ADA 203 plakalı hafif ticari araç, Kaleardı Mahallesi Melik Ahmet Gazi 4. Sokak'ta yaklaşık 3 metre yükseklikten kullanılmayan tek katlı evin bahçesine devrildi.
Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan ve hafif yaralanan Hız'ın tedavisi, olay yerinde ambulansta yapıldı.
Araç ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Turan Hız, bir anlık dalgınlıkla fren yerine gaza basınca kazanın yaşandığını söyledi.
Kaynak: AA
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