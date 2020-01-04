Tokat'ta evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat'ta evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Tokat'ta evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Tokat'ın Zile ilçesinde evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı.

Tokat'ta evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Tokat'ın Zile ilçesinde evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede evlerden hırsızlık olaylarının yaşanması üzerine çalışma başlattı.

Çalışma sonucu, hırsızlığı G.Ş, M.A.K. ve A.K'nin gerçekleştirdiği belirlendi.

Girdikleri bir evden sahibinin gelmesi üzerine kaçan şüpheliler, polis ekiplerinin takibi sonucu Mustafa Yücel Özbilgin Caddesi'nde park halindeki bir araçta yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen çeşitli eşyalar bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Tokat, Zile, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:38 Kaynak: AA
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