Tokat'ta evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı.
İlçede son zamanlarda artan hırsızlık olaylarının ardından Yeşilyurt Emniyet Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, evlerden hırsızlık yapan Ö.P'yi (22) yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.P, tutuklandı.
İlçe merkezinde 4 eve giren zanlının beyaz eşya, kumbara ve bozuk para çaldığı belirlendi.
Kaynak: AA
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