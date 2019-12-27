Tokat'ta evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat'ta evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Tokat'ta evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Tokat'ın Zile ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Tokat'ta evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı, System.String[]

Tokat'ın Zile ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Evlerden hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler M.B, E.B, E.O. ve D.S'yi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 3 tüfek, bir kurusıkı tabanca ile hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen çeşitli eşya ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.S. ve E.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Tokat, Zile, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:24 Kaynak: AA
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