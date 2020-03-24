Tokat'ta faciadan dönüldüğü anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta faciadan dönüldüğü anlar kameralara yansıdı - Son Dakika

Tokat'ta faciadan dönüldüğü anlar kameralara yansıdı

6 saat önce

Tokat'ta, sürüklenen otomobilin benzin istasyonundaki pompalara ramak kala durabildi, korku dolu anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Tokat'ta faciadan dönüldüğü anlar kameralara yansıdı, System.String[]

Tokat'ta, sürüklenen otomobilin benzin istasyonundaki pompalara ramak kala durabildi, korku dolu anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı.


Edinilen bilgiye göre olay, Tokat- Turhal kara yolu üzerinde bulunan bir akar yakıt istasyonunda meydana geldi. A.G. (23) idaresindeki 60 AAH 133 plakalı otomobil, önündeki bir araca çarparak sürüklendi. Devrilen otomobil, akar yakıt pompalarına çarpmak üzereyken farkı bir engele takılıp durdu. Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere akaryakıt istasyonunda çalışanların yaşadığı panik gözler önüne serildi. Hafif şekilde yaralanan sürücü ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen otomobil çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


Benzin istasyonu çalışanı Ali Özarslan, kazada devrilerek sürüklenen otomobilin duvara çarpması nedeniyle faciadan dönüldüğünü belirterek, "Büyük bir faciadan kıl payı döndük, buna şükür. Kazayı böylece atlattık. Sürücünün durumu iyi idi, koltuk araçtan çıkmasına yardımcı olduk" dedi. - TOKAT

Turhal, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:01 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Adana'da kolonya içen bir kişi hayatını kaybetti
Eti lezzeli ve şifalı diye oklu kirpi avlayanlara 48 bin lira ceza kesildi Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu
Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü Koronavirüs salgını nedeniyle et fiyatları arttı! Kasapların işleri yüzde 80 düştü         
15:12
Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı         
14:09
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur         
13:33
PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak         
12:58
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi         
12:48
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı, güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katılmış Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı, güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katılmış         
12:00
OHAL komisyonu kararıyla mesleğe dönenlerin yönetici olmasını engelleyen hüküm iptal edildi OHAL komisyonu kararıyla mesleğe dönenlerin yönetici olmasını engelleyen hüküm iptal edildi         
11:36
Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı         
11:22
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek         
10:50
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:35
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar         
09:33
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti         
09:26
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi         
09:23
Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı         
09:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 19:28:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokat'ta faciadan dönüldüğü anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]