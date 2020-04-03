Tokat'ta "far avı" yapan 4 kişi yakalandı
6 saat önce
Tokat'ın Turhal ilçesinde "far avı" yaptığı iddiasıyla 4 kişi yakalandı.
Tokat'ın Turhal ilçesinde "far avı" yaptığı iddiasıyla 4 kişi yakalandı.
Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turhal ilçesinde gece "far avı" yaptığı iddiasıyla 4 kişiyi yakaladı.
Zanlıların kullandıkları 3 otomatik tüfeğe ve 2 projektöre el konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 03:28 Kaynak: AA
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