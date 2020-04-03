Tokat'ın Turhal ilçesinde "far avı" yaptığı iddiasıyla 4 kişi yakalandı.

Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turhal ilçesinde gece "far avı" yaptığı iddiasıyla 4 kişiyi yakaladı.

Zanlıların kullandıkları 3 otomatik tüfeğe ve 2 projektöre el konuldu.