Tokat'ta feci olay! Eski nişanlısını kız arkadaşıyla birlikte gören genç kadın, ikisini de kurşuna dizdi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Tokat'ta feci olay! Eski nişanlısını kız arkadaşıyla birlikte gören genç kadın, ikisini de kurşuna dizdi: 1 ölü, 1 yaralı

02.08.2022 18:45

Tokat'ta 1 yıl önce ayrıldığı nişanlısının işlettiği dükkana giden 26 yaşındaki genç kadın, eski nişanlısını kız arkadaşıyla birlikte görünce ikisine de kurşuna dizdi. Korkunç olayda saldırganın eski nişanlısı yaşamını yitirirken, kız arkadaşının hastanede hayatta kalma mücadelesi sürüyor.

Tokat'ta 26 yaşındaki Fatma G., iddiaya göre, 1 yıl önce ayrıldığı nişanlısı Ahmet Batuhan Yıldız'ın (27) işlettiği tütün ürünleri dükkanın önüne gitti. Fatma G., burada Ahmet Batuhan Yıldız'ı, kız arkadaşı E.D. (25) ile birlikte gördü. Bunun üzerine Fatma G. üzerinde taşıdığı tabanca ile eski nişanlısı ve kız arkadaşına ateş açtı.

Eski nişanlısını kız arkadaşıyla birlikte gören kadın, ikisine de kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

ESKİ NİŞANLISI ÖLDÜ, KIZ ARKADAŞI YARALI

Yıldız ve kız arkadaşı E.D. kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Ahmet Batuhan Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. E.D. ise kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olay sonrası kaçan Fatma G., kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Eski nişanlısını kız arkadaşıyla birlikte gören kadın, ikisine de kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

"KIZIN BABASI RAZI OLMADI"

Oğlu Ahmet Batuhan Yıldız'ın vurulduğu haberini alarak olay yerine gelen Kadiriye Ünver Yıldız, "Geçen sene bu zamanlar nişan yaptık. Düğün gününü alacaktık. Kızın babası razı olmadı. Benim oğlanın ilerisini göremediğini söyledi. Fatma'yı da çok seviyordu. Ayrıldılar. Fatma ile görüşmüyordu. Fatma ve annesi sürekli dükkana geliyordu. Bu işler neden böyle oldu diye. Kendileri istemedi. Fatma, oğluma silahla ateş etmiş. Bir de oğlumun yanında kız arkadaşı varmış. Bir kurşun da ona atmış" diye konuştu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Eski nişanlısını öldüren kadın 'Pişmanım' dedi Eski nişanlısını öldüren kadın 'Pişmanım' dedi Tokat'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü Tokat'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, Çeçenistan, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta feci olay! Eski nişanlısını kız arkadaşıyla birlikte gören genç kadın, ikisini de kurşuna dizdi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ta feci olay! Eski nişanlısını kız arkadaşıyla birlikte gören genç kadın, ikisini de kurşuna dizdi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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