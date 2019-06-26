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Tokat'ta fener alaylı kutlama

47 dakika önce

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 100. yıldönümü kutlama programı kapsamında fener alayı düzenlendi.

Tokat'ta fener alaylı kutlama, System.String[]
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tokat'a gelişinin 100. yıldönümü kutlama programı kapsamında fener alayı düzenlendi.

Milli Mücadele döneminde Atatürk'ün 26 Haziran 1919'da Tokat'a yaptığı ziyaretin yıldönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programın ardından akşam saatlerinde fener alayı düzenlendi. Tarihi Hıdırlık köprüsü üzerinden ellerinde meşalelerle yürüyen vatandaşlara askerlerde eşlik etti. Tokat Belediyesi tarafından Yeşilırmak kenarında düzenlenen tören alanında giriş yapan fener alayı alkışlarla karşılandı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından halk oyunları ekiplerinin gösteri yaptı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kutlama programında öğrenciler tarafından oluşturulan koro Atatürk'ün sevdiği parçaları seslendirildi. Kutlamalar havai fişek gösterileri ile sona erdi. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:50 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Meydanı, Mustafa Kemal Atatürk, Tokat, Güncel
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