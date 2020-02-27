Tokat'ta FETÖ'den 1 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta FETÖ'den 1 tutuklama - Son Dakika

Tokat'ta FETÖ'den 1 tutuklama

6 saat önce

Tokat'ta yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Tokat'ta FETÖ'den 1 tutuklama, System.String[]

Tokat'ta yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 1'i tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre; Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/ PDY) soruşturması kapsamında örgütün il yapılanmasına yönelik yapılan çalışma kapsamında, halen görevde bulunan 5'i öğretmen ve 1 hemşirenin aralarında olduğu 16 şüpheli, kolluk kuvvetlerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 1'i tutuklanırken, 15 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - TOKAT

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:03 Kaynak: İHA
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