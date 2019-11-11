Son Dakika Haberleri: Tokat'ta FETÖ'den 10 gözaltı kararı
Son Dakika Güncel Tokat'ta FETÖ'den 10 gözaltı kararı

Tokat'ta FETÖ'den 10 gözaltı kararı

6 saat önce

TOKAT'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 10 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı verildi.

Tokat'ta FETÖ'den 10 gözaltı kararı, System.String[]

TOKAT'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 10 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı verildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri yapılanması' soruşturması kapsamında operasyon başlatıldı. Halen görevde olan 1 polis, 1 astsubay, 2 uzman çavuş, 1 uzman onbaşı, 1 sözleşmeli er, 2 askeri okuldan çıkarılma öğrenci,  2 sivil olmak üzere toplam 10 kişi  hakkında gözaltı ve arama kararı verildi. Başsavcılığın talimatı üzerine polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.


Başsavcı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:33 Kaynak: DHA
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