Son Dakika Haberleri: Tokat'ta FETÖ'den 12 asker için gözaltı kararı
Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta FETÖ'den 12 asker için gözaltı kararı

Tokat'ta FETÖ'den 12 asker için gözaltı kararı

6 saat önce

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ Soruşturması kapsamında örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 12 kişi için gözaltı kararı verildi.

Tokat'ta FETÖ'den 12 asker için gözaltı kararı, System.String[]

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ Soruşturması kapsamında örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 12 kişi için gözaltı kararı verildi.


Edinilen bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında örgütün mahrem askeri yapılanmasına yönelik çalışmada; 1 muvazzaf ve 1 ihraç teğmen, 3 muvazzaf ve 1 ihraç astsubay, 1 subay adayı, 2 uzman çavuş, 1 sözleşmeli er, 1 emekli astsubay, 1 ihraç kara harp okulu öğrencisi olmak üzere 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. - TOKAT

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:21 Kaynak: İHA
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