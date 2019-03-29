Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Fetö'den 13 Şüpheliye Adli Kontrol Kararı

Tokat'ta Fetö'den 13 Şüpheliye Adli Kontrol Kararı

43 dakika önce

Tokat merkezli 12 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 kişiden 13'ü için adli kontrol kararı verildi.

Tokat'ta Fetö'den 13 Şüpheliye Adli Kontrol Kararı, System.String[]
Tokat merkezli 12 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 kişiden 13'ü için adli kontrol kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Tokat Merkezli olarak yürütülen üniversite ve askeri mahrem yapılanması soruşturması kapsamında 16 şahıs gözaltına alındı. Üniversite yapılanmasından 12, mahrem askeri yapılanmadan ise 4 şüpheli olmak üzere toplamda 16 zanlı hakkında başlatılan operasyon tamamlandı. Jandarma tarafından adli mercilere teslim edilen ve işlemleri tamamlanan 13 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 2 şüphelinin savcılık tarafından serbest bırakıldığı, 1 şüphelinin ise gözaltı kararının kaldırıldığı öğrenildi. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:16 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayıp Üniversite Öğrencisi Arda, Belgrad Ormanı'nda Aranıyor Kazak Üniversite Öğrencisi, Elazığ'daki Evinde Ölü Bulundu Taksiciler Kavga Etti, Vatandaşlar Film İzler Gibi Seyretti İntihara Kalkışan Bedensel Engelli İkizini Kurtarmak İsterken Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 11:59:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Fetö'den 13 Şüpheliye Adli Kontrol Kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]