Tokat'ta Fetö'den 13 Şüpheliye Adli Kontrol Kararı

Tokat merkezli 12 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 kişiden 13'ü için adli kontrol kararı verildi.

Tokat merkezli 12 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 kişiden 13'ü için adli kontrol kararı verildi.



Edinilen bilgiye göre Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Tokat Merkezli olarak yürütülen üniversite ve askeri mahrem yapılanması soruşturması kapsamında 16 şahıs gözaltına alındı. Üniversite yapılanmasından 12, mahrem askeri yapılanmadan ise 4 şüpheli olmak üzere toplamda 16 zanlı hakkında başlatılan operasyon tamamlandı. Jandarma tarafından adli mercilere teslim edilen ve işlemleri tamamlanan 13 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 2 şüphelinin savcılık tarafından serbest bırakıldığı, 1 şüphelinin ise gözaltı kararının kaldırıldığı öğrenildi. - TOKAT

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kayıp Üniversite Öğrencisi Arda, Belgrad Ormanı'nda Aranıyor

Kazak Üniversite Öğrencisi, Elazığ'daki Evinde Ölü Bulundu

Taksiciler Kavga Etti, Vatandaşlar Film İzler Gibi Seyretti

İntihara Kalkışan Bedensel Engelli İkizini Kurtarmak İsterken Hayatını Kaybetti