Tokat'ta FETÖ'nün "il yapılanması" soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat'ta FETÖ'nün 'il yapılanması' soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Tokat'ta FETÖ'nün "il yapılanması" soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "il yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden biri tutuklandı.

Tokat'ta FETÖ'nün

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "il yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden biri tutuklandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün il yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, görevde bulunan 5 öğretmen ve 1 hemşirenin de arasında bulunduğu 16 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkartılan 15 şüpheliden biri tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başsavcı, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:26 Kaynak: AA
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