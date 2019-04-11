Tokat'ta Fetö'nün "Mahrem Abla"Sına Gözaltı
1 saat önce
Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütte "mahrem abla" olduğu öne sürülen öğretmen gözaltına alındı.
Tokat
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:21 Kaynak: AA
'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütte "mahrem abla" olduğu öne sürülen öğretmen gözaltına alındı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde özel bir eğitim kurumunda öğretmen olarak çalışan H.Y. hakkında gözaltı kararı verildi.
Zanlı, polis ekiplerince evinde gözaltına alındı.
Örgütün "mahrem abla"sı olduğu iddia edilen H.Y, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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