Tokat'ta Fetö'nün Mahrem Ablasına Gözaltı

TOKAT'ta terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'mahrem ablası' olduğu iddia edilen kadın öğretmen H.Y. gözaltına alındı.

TOKAT'ta terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'mahrem ablası' olduğu iddia edilen kadın öğretmen H.Y. gözaltına alındı.



Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında özel bir okulda öğretmen olarak çalışan H.Y. hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından H.Y. polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. Örgütün 'mahrem ablası' olduğu iddia edilen H.Y., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. H.Y.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - Tokat

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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