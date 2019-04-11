Tokat'ta Fetö'nün Mahrem Ablasına Gözaltı
3 dakika önce
TOKAT'ta terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'mahrem ablası' olduğu iddia edilen kadın öğretmen H.Y. gözaltına alındı.
TOKAT'ta terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'mahrem ablası' olduğu iddia edilen kadın öğretmen H.Y. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:51 Kaynak: DHA
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında özel bir okulda öğretmen olarak çalışan H.Y. hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından H.Y. polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. Örgütün 'mahrem ablası' olduğu iddia edilen H.Y., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. H.Y.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - Tokat
Günde 3 Bin 500 Adet Üretip Tanesini 5 Liradan Kapış Kapış Satıyor
Maceracı Programının Sunucusu Murat Yeni Tahliye Edildi
Uysal'ın Soyadı İddiasına İmamoğlu'ndan Cevap: En Komiği Buydu
Merkez Bankası Toplam Rezervleri 1 Milyar 64 Milyon Dolar Arttı