Cumhuriyet savcısı serbest bırakılan M.Y.D'nin durumuna itiraz etti. İtirazı görüşen mahkeme zanlının yeniden gözaltına alınması talimatı verdi.

Zanlılardan biri savcılıkça, 4 kişi ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arandıkları tespit edilen ve gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Tokat 'ta, FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında bir kişi tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › Tokat'ta FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanmasına' yönelik soruşturmada bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Caulker, F.Bahçe'de tek bir maça bile çıkmadan Beşiktaş'a transfer oluyor