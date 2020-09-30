Tokat'ta FETÖ'nün "mütevelli grubu"na yönelik soruşturmada 8 kişi salıverildi - Son Dakika

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mütevelli grubu"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan A.T.E, B.A, M.K, O.A, H.A, H.E.G, A.B. ve A.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Tokat merkezli 5 ilde, 23 Eylül'de FETÖ'nün mütevelli grubunda yer aldıkları iddiasıyla aralarında öğretmen ve özel sektör çalışanlarının da olduğu 8 şüpheli Tokat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı.