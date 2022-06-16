Tokat'ta FETÖ'nün yeniden yapılanması davasında 9 sanığa hapis cezası

Tokat'ta FETÖ'nün yeniden yapılanması davasında yargılanan 9 sanık, hapis cezasına çarptırıldı.
Tokat Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, FETÖ'nün yeniden yapılanması kapsamında yurt dışından gelen parayı örgüt mensuplarına dağıttıkları belirlenen tutuklu sanıklar A.B, A.Y, B.A. ve Y.Ö. ile 5 tutuksuz sanık katıldı.
Mahkeme heyeti, 9 sanığı 2 yıl 1 ay ila 6 yıl arasında hapis cezasına çarptırdı.
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