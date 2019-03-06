Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Fetö Operasyonu: 15 Gözaltı

Tokat'ta Fetö Operasyonu: 15 Gözaltı

40 dakika önce

TOKAT'ta, FETÖ/PDY'nin 'üniversite ve mahrem askeri yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat'ta Fetö Operasyonu: 15 Gözaltı, System.String[]
TOKAT'ta, FETÖ/PDY'nin 'üniversite ve mahrem askeri yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü FETÖ/PDY'nin 'üniversite ile mahrem askeri yapılanması' soruşturmaları kapsamında 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi . İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguya alındı. - Tokat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:25 Kaynak: DHA

Tokat, Güncel
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