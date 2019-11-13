Son Dakika › Güncel › Tokat'ta FETÖ/PDY'den gözaltına alınan 12 şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
Tokat'ta FETÖ/PDY'den gözaltına alınan 12 şüpheli serbest bırakıldı
7 saat önce
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:14 Kaynak: AA
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli serbest bırakıldı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9'u muvazzaf 12 askerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılıkça, 10'u da çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüpheliler, 5 Kasım'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan gözaltına alındı Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında FETÖ'cü Kanter, ABD'li senatörlerin Türkiye karşıtı basın toplantısına katıldı Karı-koca iş hayatını bırakıp köyde yumurta üretmeye başladı! Şimdi huzurla yaşıyorlar Tokat'ta iğrenç olay! 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulunan 5 kişi tutuklandı