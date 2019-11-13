Son Dakika Haberleri: Tokat'ta FETÖ/PDY'den gözaltına alınan 12 şüpheli serbest bırakıldı
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Tokat'ta FETÖ/PDY'den gözaltına alınan 12 şüpheli serbest bırakıldı

7 saat önce

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli serbest bırakıldı.

Tokat'ta FETÖ/PDY'den gözaltına alınan 12 şüpheli serbest bırakıldı, System.String[]

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli serbest bırakıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9'u muvazzaf 12 askerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılıkça, 10'u da çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheliler, 5 Kasım'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:14 Kaynak: AA
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