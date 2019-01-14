Tokat'ta Fetö/pdy Operasyonu
1 saat önce
Tokat'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.
Tokat'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, 9 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlendikleri operasyonla şüphelileri yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 9 zanlı, jandarmaya götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:13 Kaynak: AA
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