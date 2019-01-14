Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Fetö/pdy Operasyonu

Tokat'ta Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Tokat'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat'ta Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Tokat'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, 9 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlendikleri operasyonla şüphelileri yakaladı.


Sağlık kontrolünden geçirilen 9 zanlı, jandarmaya götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:13 Kaynak: AA

Tokat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gece Yarısı Düğmeye Basan Ekipler, Ankaralılar Çetesini Çökertti Komagene Çiğ Köftelerinin Sahibi Murat Sivrikaya FETÖ'den Adliyeye Sevk Edildi

Tavukçuluk Devi Şeker Piliç'in İki Sahibi FETÖ'den Gözaltına Alındı Kahramanmaraş'ta Kaçak Kazı İhbarı ile Ortaya Çıkarılan Roma Dönemine Ait Mozaikler Turizme Katkı Sağlayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 17:33:46. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Fetö/pdy Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]