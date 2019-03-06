Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Fetö/pdy Operasyonu

Tokat'ta Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması FETÖ/PDY'nin "üniversite ve mahrem askeri yapılanması" soruşturması kapsamında 15 şüpheli yakalandı.

Tokat'ta Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması FETÖ/PDY'nin "üniversite ve mahrem askeri yapılanması" soruşturması kapsamında 15 şüpheli yakalandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlendiği operasyonda şüpheliler yakalandı.


Sağlık kontrolünden geçirilen 15 şüpheli jandarmaya götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:29 Kaynak: AA

Tokat, Güncel
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